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сегодня, 13:46 8

В Благовещенск приезжала китаянка с «инспекцией земель»

В Благовещенск приезжала китаянка с «инспекцией земель»
Фото: Weibo

11 января китаянка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Weibo фотографию на фоне таможни Хэйхэ. Снимок она прокомментировала так: «Однодневный тур в Россию: на таможне Хэйхэ, выезжаю из Китая инспектировать принадлежавшие Родине земли». Пользователи Weibo с отнеслись к этому с юмором.

Судя по посту, женщина, которая написала, что едет (в Благовещенск) «инспектировать «земли, которые принадлежали Родине», занимается юриспруденцией. Она уже несколько дней путешествует по северу Китая в преддверии китайского Нового года.

Китайские пользователи ответили на такое заявление иронично.

«Ревизор поехал с инспекцией! Привези нам несколько цзиней (500 граммов) земли», – написал один пользователь.

«Вся земля принадлежит императору, и каждый человек является его слугой», – ответил другой, цитируя «Книгу песен», которая является сборником гимнов, поэм и песен различных жанров с XI по VI век до н.э.

«Верни нам утраченную территорию!» – потребовал третий.

Как пояснили Biang.ru жители Хэйхэ, в Китае считают, что нынешняя территория Приамурья являлась частью Китайской империи. При этом, как правило, люди не считают современную Амурскую область утерянной частью КНР, которая отошла России.

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#Китай #туризм

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    47 минут назад

    Порт-Артур русская земля

  • Фермер

    Фермер
    45 минут назад

    КВЖД нася, однако!

  • inoy

    inoy
    44 минуты назад

    да им уже ее по частям начали отдавать правители наши( лес, золото, мед, земли в аренду, и газом все приправили)

  • physic1

    physic1
    43 минуты назад

    Сосед был у нас -китаец. При СССР еще отправленный за 100 км. зону от границы. Когда в 90-е снова началась дружба, он на ихнюю родину выезжал. После одного из приездов начал как-то наезжать на отца с Бразговорами о том, что живем на земле Китая. Отец ответил - жестко -попретесь - ВОЕВАТЬ будем. ЗАТКНУЛСЯ и больше не вякал!!!

  • Фермер

    Фермер
    37 минут назад

    Китайские власти вполне официально заявляют, что в Амурской области "китайские фермеры" владеют (обрабатывают) 300 тысяч гектар земли... Официально российские власти этого не признают... Интересная ситуация, которая вроде как устраивает всех, но со стороны загадочно-смешная!

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Похоже киты соскучились по Квантунской армии.

    Вообще, вот таких вот "инспекторов" вносить в "чёрный" список и не пускать в Россию!

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    12 минут назад

    Она не хохлушка случайно

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Фермер

    Китайские власти вполне официально заявляют, что в Амурской области "китайские фермеры" владеют (обрабатывают) 300 тысяч гектар земли... Официально российские власти этого не признают... Интересная ситуация, которая вроде как устраивает всех, но со стороны загадочно-смешная!



    "Вот кого нужно в чёрный список вносить и с полной конфискацией всего надолго закрывать, а не китайские власти"

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