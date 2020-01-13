В Благовещенск приезжала китаянка с «инспекцией земель»

Фото: Weibo

11 января китаянка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Weibo фотографию на фоне таможни Хэйхэ. Снимок она прокомментировала так: «Однодневный тур в Россию: на таможне Хэйхэ, выезжаю из Китая инспектировать принадлежавшие Родине земли». Пользователи Weibo с отнеслись к этому с юмором.

Судя по посту, женщина, которая написала, что едет (в Благовещенск) «инспектировать «земли, которые принадлежали Родине», занимается юриспруденцией. Она уже несколько дней путешествует по северу Китая в преддверии китайского Нового года.

Китайские пользователи ответили на такое заявление иронично.

«Ревизор поехал с инспекцией! Привези нам несколько цзиней (500 граммов) земли», – написал один пользователь.

«Вся земля принадлежит императору, и каждый человек является его слугой», – ответил другой, цитируя «Книгу песен», которая является сборником гимнов, поэм и песен различных жанров с XI по VI век до н.э.

«Верни нам утраченную территорию!» – потребовал третий.

Как пояснили Biang.ru жители Хэйхэ, в Китае считают, что нынешняя территория Приамурья являлась частью Китайской империи. При этом, как правило, люди не считают современную Амурскую область утерянной частью КНР, которая отошла России.