В Амурской области зарегистрирован второй случай гриппа

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями ниже контрольного уровня на 44 %, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

«Продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Общее количество туристов в обоих направлениях, пересекших границу с КНР, составило 7 635 человек, в том числе в составе 2 организованных детских групп. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с регистрацией в городе Ухань провинции Хубэй (КНР) случаев заболевания пневмонии, вызванной ранее неизвестным вирусом, управление Роспотребнадзора просит туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.

Как сообщало Амур.инфо, в Китае от пневмонии, которая вызвана новым видом коронавируса, умер один человек. В целом заболевших около 60.