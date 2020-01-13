В Амурской области зарегистрирован второй случай гриппа
Показатель заболеваемости ОРВИ в Амурской области в период с 6 по 12 января составил 10,98 случая на 10 000 человек. Это ниже недельного эпидемического порога на 72,6 %. Зарегистрирован второй лабораторно подтвержденный случай гриппа А(H3N2) у не привитого амурчанина.
Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями ниже контрольного уровня на 44 %, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
«Продолжается усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Общее количество туристов в обоих направлениях, пересекших границу с КНР, составило 7 635 человек, в том числе в составе 2 организованных детских групп. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено», – говорится в сообщении ведомства.
В связи с регистрацией в городе Ухань провинции Хубэй (КНР) случаев заболевания пневмонии, вызванной ранее неизвестным вирусом, управление Роспотребнадзора просит туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.
Как сообщало Амур.инфо, в Китае от пневмонии, которая вызвана новым видом коронавируса, умер один человек. В целом заболевших около 60.
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