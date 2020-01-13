Самый большой в России мобильный технопарк снова отправился по селам Приамурья

После новогодних каникул мобильный технопарк «Кванториум» совершает первый рейс по селам Приамурья. 13 января передвижной центр отправился в село Березовка Ивановского района, где пробудет около двух недель. Следом такое же количество времени педагоги технопарка будут работать в селе Возжаевка Белогорского района и в оставшихся четырех селах, указанных в маршруте.

«На базе общеобразовательных школ пройдут уроки технологии и дополнительные занятия по направлениям технопарка на выбор. Наставники познакомят ребят не только с обязательными навыками – hard-компетенциями, но и дадут soft-компетенции, которые позволят школьникам эффективно работать в команде, ставить цели и достигать их, создавать актуальные и востребованные проекты», – прокомментировал руководитель мобильного технопарка Дмитрий Коршик.

«Кванториум» на колесах оснащен современной техникой и программным обеспечением. Это требуется для занятий по трем направлениям: «Робо/Промдизайн», «VR/IT», «Гео/Аэро».

«Группы детей уже сформированы. Это было сделано еще во время первых выездов наставников «Кванториума» в декабре. В настоящий момент общее количество детей, занимающихся в мобильном технопарке, составляет около 1 200 человек», – добавил Дмитрий Коршик.

Амурский передвижной технопарк – самый большой в России. Длина автомобиля составляет почти 14 метров, его высота – около 4 метров, а ширина в разложенном состоянии – 5,5 метра. Машина спроектирована и изготовлена на предприятии, которое специализируется на переоборудовании автомобилей по индивидуальным техническим заданиям. Технопарк сделан на базе КамАЗа и представляет собой тягач с прицепом. Конструкция позволяет не только преодолевать большие расстояния, но и перевозить дорогостоящее оборудование в условиях бездорожья.