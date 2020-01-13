Благовещенские подростки исследуют городские заброшки и снимают там видео

Благовещенские подростки снимают на видео заброшенные объекты. Юным сталкерам грозит множество опасностей, но боятся они только взрослых, поэтому стараются избежать встреч с ними. Автор видео, подросток из Благовещенска, опубликовал больше 10 видеозаписей с городских заброшек.

Риск упасть с высоты или в яму с водой, напороться на колючую проволоку, а также встретиться с бомжами, бродячими собаками, наркоманами – судя по всему, все это не пугает школьников. В видео с заброшенных казарм ребята переживают из-за того, что совсем рядом находится действующая военная часть – если их увидят взрослые, то детям не поздоровится. Так можно перевести нецензурные комментарии юных исследователей.

Автор видео, называющий себя Ванич, снимает видео мобильным телефоном и экшн-камерой, после чего самостоятельно монтирует. Съемки проводились в разное время года в различных местах, публиковались с мая прошлого, 2019 года, с небольшим перерывом. «Почему не выходят видео? У меня был творческий кризис из-за недостатка просмотров, подписок, лайков», – объясняет автор. В каждом видео он просит зрителей подписываться и ставить «лайк». О том, что такие «лайки» могут иметь слишком дорогую цену, парень, судя по всему, не думает. «Чуть не сорвался!», «Чуть не умер!» – для юного сталкера это лишь способ привлечь к себе внимание, а не реальная опасность.

В опасных приключениях автора видео сопровождают друзья – парни, иногда девочки. С ними он «покорил» заброшенное общежитие в центре Благовещенска. Забравшись внутрь, подростки поднялись на последний этаж, после чего автор видео залез на чердак, оттуда на крышу, а потом по пожарной лестнице перебрался в окно. Вряд ли парень думал о том, какие последствия может повлечь падение с высоты.

Чтобы найти заброшку, далеко ходить не надо: найти «заповедники» можно прямо в центре города. Это и бывшее общежитие на Богдана Хмельницкого, и пустующие казармы на Зейской, а также долгострои на Калинина и Студенческой. Автор видео не скрывает адреса и координаты заброшенных зданий, а значит, его примеру могут последовать другие ребята.

Заброшенные здания закрыты для посещения, кое-где есть даже охрана. Но это не останавливает подростков – они беспрепятственно пробираются на опасные объекты. Один из таких – недостроенная гостинка на Шевченко, которую автор видео называет гостиницей. Ее начали строить около 10 лет назад и почти достроили, но тут гостинки запретили, застройщик не смог ее узаконить. Лоджии заложили кирпичом, но вход остался открытым. Внутрь, судя по всему, захаживают бродяги.

Заброшки представляют опасность и возможностью обрушения. Так, в одном из зданий опасно нависает бетонный козырек, он может обрушиться в любой момент. В одном из видео дети, снимающие видео в подобных местах, не только исследуют помещения, но и развлекаются тем, что бросают в костер пластиковые бутылки и емкости от монтажной пены. Такой баллон даже после использования опасен: при воздействии высокой температуры он может взорваться.

Ребята, записывающие видео, выглядят как дети из благополучных семей, они хорошо одеты, у них есть техника для записи и монтажа видеозаписей. Сколько лет автору, неизвестно. На своем канале он опубликовал ссылки на свои аккаунты во всех популярных социальных сетях. В профилях мальчик пишет о себе: «Я снимаю видео. Также я люблю рисовать и люблю снимать и монтировать ролики».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», амурские активисты ОНФ вместе с представителями городского управления образования обследовали в Благовещенске некоторые школьные маршруты и выявили ряд потенциально опасных для детей объектов. Общественники заявили о продолжении мониторинга.

Амур.инфо готовит запрос в минимущества, чтобы узнать о судьбе городских заброшек и долгостроев.