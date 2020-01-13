Жители Чигирей с помощью инстаграма решили проблему с подтоплением

Жители села Чигири сообщают о том, что в их населенном пункте подземные воды затопили несколько улиц. Из-за этого у людей возникли сложности с передвижением. Обратить внимание на свою проблему люди решили с помощью инстаграма.

«Администрация Чигирей, что вы можете нам сказать?? Это безобразие когда закончится? Когда случится беда?!», – вопрошает в своем инстаграм-аккаунте одна из жительниц села, чей дом находится на улице Восточной. «На улице Восточной стоит 7 двухквартирных и многоквартирный дом на 144 квартиры, это я к тому, что проживает на этой улице много жителей и мы последние шесть лет вынуждены наблюдать эту картину. Ученики в школу, из школы ходят по этой дороге (в феврале 2019 года девочки провалились в овраг), пенсионеры на остановку, в магазин, в поликлинику, а пройти НЕВОЗМОЖНО. Да и на машине страшно проезжать. По темноте, да по такой скользкой дороге опасно всем передвигаться», – заключает сельчанка.

На видео, опубликованном девушкой, видно, что льдины буквально громоздятся друг на друга, на дороге наледь и незастывшая вода. «Тут льды лежат, единственный переход на дорогу просто затопило, придется ходить детям по дороге, и не только детям, но и взрослым», – комментирует автор видео за кадром.

В ответ на комментарии подписчиков «думать, прежде чем брать там жилье» девушка отвечает, что ее родители живут в этом населенном пункте с 1988 года и «никогда такого не было, как эти шесть лет».

«12.01.2020 9:30 утра, что будет завтра страшно представить. Почему эту проблему не решают. Глава Чигирей может лично желает сопровождать учеников вечером из школы? @admchigiri?? почему ещё не ввели ЧС? Почему нет техники или в воскресенье спать хотят. Я просто в шоке. Пару дней и топить начнет центральную улицу, а всем на всё плевать. Может огласка нам поможет», – продолжает развивать тему амурчанка. (орфография и пунктуация автора сохранены).

Спустя некоторое время на жалобу отреагировала пресс-служба правительства Амурской области. В комментариях к посту был опубликован официальный ответ. «Администрацией муниципалитета совместно с министерством природных ресурсов области принимаются меры по стабилизации обстановки. В частности, с понедельника, 13 января текущего года, на территории села работает техника для ликвидации ледяных глыб. Также в ближайшее время администрация Благовещенского района планирует письменно обратиться в министерство природных ресурсов на предмет выделения муниципальному образованию финансовых средств для ликвидации последствий разлива воды».

«Мы очень благодарны и рады, что вы обратили на эту проблему внимание», – ответила на это сообщение пользовательница.

Аналогичный ответ в официальном аккаунте дала и администрация Благовещенского района. Власти объяснили, что ситуация с подтоплением части улиц Восточная, Банковская и Центральная в селе Чигири связана с большим напором воды подземных ключей.