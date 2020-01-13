В Амурской области введут штрафы за продажу детям электронных сигарет и вейпов

Прокурор Амурской области Руслан Медведев внес на рассмотрение амурских парламентариев законопроект, предусматривающий введение штрафов за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

«Нарушение установленных законом Амурской области ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей», – говорится в законопроекте.

Изменения планируется принять в областной закон «Об административной ответственности». Согласно проекту нормативного акта, рассмотрение дел о нарушениях продажи электронных сигарет и вейпов будут рассматривать административные комиссии.

Поправки планируется рассмотреть на январской сессии Законодательного собрания Амурской области.