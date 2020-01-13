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13января
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сегодня, 11:44 0

Актер из «Бэтмена» рассказал, что во время съемок его заставляли пить таблетки для уменьшения полового органа

Актер из «Бэтмена» рассказал, что во время съемок его заставляли пить таблетки для уменьшения полового органа
Фото: Стоп-кадр из фильма

74-летний актер Берт Уорд исполнил роль Робина в 1960-х годах в фильме и одноименном телесериале. Актер рассказал, создатели сериала сказали ему пить таблетки, уменьшающие мужское достоинство, так как оно было «слишком большим для телевидения».

Для того, чтобы участвовать в съемках, актер по настоянию режиссера отправился к врачу. Врач прописал таблетки, которые должны были «сжать» половой орган актера до «нужных» размеров для утягивающего костюма.

Однако актер принимал лекарство всего несколько дней, после чего бросил это дело из-за того, что опасался остаться бездетным. Вместо этого он решил использовать свою ярко-желтую накидку, чтобы скрыть свое чрезмерно большое достоинство, сообщает «360».

При этом Берт также рассказал, что у его коллеги по сериалу Адама Уэста, который играл самого Бэтмена, были проблемы противоположного характера – ему приходилось набивать штаны полотенцами, чтобы улучшить свой вид в костюме супергероя.

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#кино #шоу-бизнес

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