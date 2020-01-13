Актер из «Бэтмена» рассказал, что во время съемок его заставляли пить таблетки для уменьшения полового органа

Фото: Стоп-кадр из фильма

74-летний актер Берт Уорд исполнил роль Робина в 1960-х годах в фильме и одноименном телесериале. Актер рассказал, создатели сериала сказали ему пить таблетки, уменьшающие мужское достоинство, так как оно было «слишком большим для телевидения».

Для того, чтобы участвовать в съемках, актер по настоянию режиссера отправился к врачу. Врач прописал таблетки, которые должны были «сжать» половой орган актера до «нужных» размеров для утягивающего костюма.

Однако актер принимал лекарство всего несколько дней, после чего бросил это дело из-за того, что опасался остаться бездетным. Вместо этого он решил использовать свою ярко-желтую накидку, чтобы скрыть свое чрезмерно большое достоинство, сообщает «360».

При этом Берт также рассказал, что у его коллеги по сериалу Адама Уэста, который играл самого Бэтмена, были проблемы противоположного характера – ему приходилось набивать штаны полотенцами, чтобы улучшить свой вид в костюме супергероя.