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На трассе в Приамурье произошла автокатастрофа, сообщается о погибшем (фото)

На трассе в Приамурье произошла автокатастрофа, сообщается о погибшем (фото)

Утром 13 января в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографии с места автокатастрофы на трассе в Амурской области. При этом сообщается, что погиб водитель джипа. Происшествие прокомментировали в управлении ГИБДД по региону.

В ведомстве агентству рассказали, что 13 января в Шимановском районе произошло ДТП, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Предположительно, имеются пострадавшие. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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