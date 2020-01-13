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13января
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сегодня, 11:09 0

В Благовещенске пропала девочка

В Благовещенске пропала девочка
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске пропала Злата Черненко 2007 года рождения. Девочка 12 января ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Злату разыскивает МО МВД России «Благовещенский».

Приметы: на вид 12 лет, рост 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы рыжие. На момент ухода из дома Злата Черненко была одета: двухсторонний пуховик по колено с капюшоном, черный с внешней стороны, салатовый с изнанки; штаны черные в широкую оранжевую полоску; полусапожки черные; серая вязаная шапка с помпоном.

Пресс-служба УМВД России по Амурской области просит всех, кому известно местонахождение девочки, обратиться в МО МВД России «Благовещенский» или по телефонам: 8 (4162) 59-47-38, 8 (4162) 42-00-16, 02.

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#дети #происшествия

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