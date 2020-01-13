В Амурской области осудили директора, преднамеренно обанкротившего предприятие ЖКХ

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В Амурской области вступил в силу приговор суда в отношении директора, который преднамеренно обанкротил предприятие ЖКХ в Зейском районе. Его осудили условно.

Амурский областной суд отклонил апелляцию экс-директора компании «Береговские теплосистемы», который был приговорен Зейским судом к лишению свободы на 4 года 1 месяц условно.

Компания «Береговские теплосистемы» оказывала услуги теплоснабжения населению и юридическим лицам в поселке Береговой Зейского района. В июле 2019 года Зейский районный суд признал его учредителя и бывшего руководителя виновным в совершении преступлений по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Присвоение или растрата». Кроме назначения условного наказания, суд взыскал с осужденного 90,2 миллиона рублей в счет погашения долга за электроэнергию.

Суд установил, что в период с 2012 по 2014 годы директор «Береговских теплосистем» заключил ряд сделок, которые впоследствии повлекли за собой невозможность погашения числящейся за предприятием задолженности перед кредиторами, самым крупным из которых является ПАО «ДЭК».

«Доказано, что руководитель выдавал за счет организации многомиллионные беспроцентные займы золотодобывающим артелям, где сам являлся соучредителем, брал под отчет крупные суммы, которые впоследствии не возвращал. Он заключал с собой как с физическим лицом договоры на управленческие и экспертные функции, продал автотранспорт предприятия, а вырученные средства присвоил», – рассказал начальник управления правового обеспечения ПАО «ДЭК» по Амурской области Сергей Чуясов.

Филиал ПАО «ДЭК», «Амуэнергосбыт», стал инициатором возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц компании «Береговские теплосистемы». С 2016 года расследование велось уже непосредственно в отношении руководителя.

По информации пресс-службы компании «Амурэнергосбыт», сейчас в судебных органах рассматриваются аналогичные дела в отношении еще 9 бывших директоров. Планируемая сумма взыскания составляет 33,6 миллиона рублей.