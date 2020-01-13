Женщина случайно нашла в лесу скелет и признала в нем своего сына

В Таиланде женщина отправилась в лес и обнаружила скелет мужчины. Тело, по мнению судмедэкспертов, пролежало около 4-5 месяцев.

8 января 2020 года 62-летняя Камми Нокмуанг (Kammee Nokmuang) пошла в лес за ингредиентами для приготовления блюда и заметила висевшую на дереве оборванную веревку. Она подошла поближе и увидела человеческие останки.

Нокмуанг была шокирована находкой и рассказала о случившемся старосте деревни, а тот сообщил в полицию. Полицейские и судмедэксперт установили, что найденный человек, предположительно, умер 4-5 месяцев назад. Он был одет в черную рубашку.

Судмедэксперты исследуют образцы тканей, чтобы идентифицировать личность мертвеца. Нокмуанг считает, что это скелет ее сына – 32-летнего Саравута Упалы (Sarawuth Upala), который страдал от депрессии и ушел из ее дома около четырех-пяти месяцев назад. По ее словам, остатки черной рубашки похожи на одежду, в которую был одет сын при последней встрече, сообщает «Лента.ру».

В октябре сообщалось о мужчине, который убил соседку и спрятал ее тело в стену квартиры. Через шесть лет после исчезновения женщины родственникам пропавшей поступил странный звонок.