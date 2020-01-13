Часть учебных заведений Благовещенска проверили, опасность не выявлена
Обновлено: 11:06
В Благовещенске спецслужбы завершили проверку ряда учебных заведений, которые были эвакуированы 13 января из-за сообщений о минировании. Ничего опасного выявлено не было.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска, кинологи отработали в Амурском аграрном колледже (улица Красноармейская, 161), школе № 27 (улица Ломоносова, 154), транспортном колледже (улица Строителей, 107), школе № 26 (улица Комсомольская, 21), гимназии № 1 (улица Калинина, 13).
Просмотров всего: 870