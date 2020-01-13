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13января
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сегодня, 10:45 9

Часть учебных заведений Благовещенска проверили, опасность не выявлена

Часть учебных заведений Благовещенска проверили, опасность не выявлена
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 11:06

В Благовещенске спецслужбы завершили проверку ряда учебных заведений, которые были эвакуированы 13 января из-за сообщений о минировании. Ничего опасного выявлено не было.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска, кинологи отработали в Амурском аграрном колледже (улица Красноармейская, 161), школе № 27 (улица Ломоносова, 154), транспортном колледже (улица Строителей, 107), школе № 26 (улица Комсомольская, 21), гимназии № 1 (улица Калинина, 13).

Просмотров всего: 870

#происшествия #школа

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    надо игнорировать такие звонки

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Только полные гении могут игнорировать заявление об угрозе.

    Надо будет попросить "великих" укров телефонных террористов заминировать офис жовто-блакитной партии.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    всё ясно с кем вы связаны

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Аликанте

    надо игнорировать такие звонки



    Да, что, Вы говорите? А потом на каком месте волоса рвать будете, если этот звонок окажется реальным и бахнет?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    да всё это фэйковые звонки

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    57 минут назад

    Kadet_84

    Аликанте

    надо игнорировать такие звонки



    Да, что, Вы говорите? А потом на каком месте волоса рвать будете, если этот звонок окажется реальным и бахнет?



    Вы пересмотрели американских боевиков.

    Много вы слышали взрывов по миру за последние 20 лет с предупреждениями по телефону? А в России?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    42 минуты назад

    Криптоаналитик

    Kadet_84

    Аликанте

    надо игнорировать такие звонки



    Да, что, Вы говорите? А потом на каком месте волоса рвать будете, если этот звонок окажется реальным и бахнет?



    Вы пересмотрели американских боевиков.

    Много вы слышали взрывов по миру за последние 20 лет с предупреждениями по телефону? А в России?



    К Вашему сведению, не смотрю "американских боевиков", от слова СОВСЕМ!

  • Аликанте

    Аликанте
    39 минут назад

    ну и зря-это ограничивает кругозор

  • Kadet_84

    Kadet_84
    28 минут назад

    Аликанте

    ну и зря-это ограничивает кругозор



    Честно говоря, не вижу связи... Молодёжи бы поменьше смотреть так называемые "американские боевики", глядишь, на улицах города и "героев" поубавилось. Насмотрятся, а разграничительной черты между можно и нельзя, провести не могут.

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