Часть учебных заведений Благовещенска проверили, опасность не выявлена

Фото: Амур.инфо

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска, кинологи отработали в Амурском аграрном колледже (улица Красноармейская, 161), школе № 27 (улица Ломоносова, 154), транспортном колледже (улица Строителей, 107), школе № 26 (улица Комсомольская, 21), гимназии № 1 (улица Калинина, 13).