В России меняют систему оплаты труда учителей

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Читатель из Мордовии задал вопрос: «В регионе оклад учителя за 18 уроков в неделю – всего 3,6 тысячи рублей. А средняя зарплата со всеми надбавками – 24,4 тысячи. Почему такая большая разница?».

На это Ольга Васильева сказала: «Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Далеко не все эту пропорцию – "70 на 30" – соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше».

По ее словам, в настоящее время разрабатываются поправки в Трудовой кодекс РФ. «Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями», – заключила Васильева.