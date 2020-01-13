Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:34 5

В России меняют систему оплаты труда учителей

В России меняют систему оплаты труда учителей
Фото: Амур.инфо

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом зашла речь в рамках «Делового завтрака» с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. Она отвечала на вопросы, которые поступили в редакцию «Российской газеты».

Читатель из Мордовии задал вопрос: «В регионе оклад учителя за 18 уроков в неделю – всего 3,6 тысячи рублей. А средняя зарплата со всеми надбавками – 24,4 тысячи. Почему такая большая разница?».

На это Ольга Васильева сказала: «Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Далеко не все эту пропорцию – "70 на 30" – соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше».

По ее словам, в настоящее время разрабатываются поправки в Трудовой кодекс РФ. «Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями», – заключила Васильева.

Просмотров всего: 1334

#работа #школа

распечатать


Происшествия 8

Часть учебных заведений Благовещенска проверили, опасность не выявлена

Происшествия

В Хабаровске эвакуируют все школы из-за угрозы минирования
Происшествия 27

В Благовещенске массово эвакуируют учебные заведения
Происшествия

Из-за сообщений о минировании эвакуируют детей из школ Владивостока
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    1 час назад

    "Как платить, чтобы не платить?" основной вопрос всех реформ в России.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    никто из нормальных людей не идёт в учителя

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    плановая работа по выращиванию тупого, покорного стада, зажигалку покажи, и они у твоих ног))))

  • meneJer

    meneJer
    47 минут назад

    И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями... - система дала сбой, расходитесь.

  • Мапа

    Мапа
    29 минут назад

    meneJer

    И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями... - система дала сбой, расходитесь.



    +++

    "Надежда всегда умирает последней."

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь