Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Фото: Амур.инфо

Более 157 тысяч неработающих пенсионеров Амурской области в январе получат прибавку к пенсии. Индексация страховых пенсий составила 6,6 %. При этом у каждого повышение будет индивидуальным.

С 1 января 2020 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6 %, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составят 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно. Увеличенную пенсию получат пенсионеры, прекратившие работу в сентябре 2019 года или ранее.

Всего в Амурской области проживают 207 842 получателя страховой пенсии, из них 157 869 – неработающие. Они получат прибавку в январе, средний размер увеличения составит 1 039 рублей. Однако у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, в зависимости от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

В регионе доставка пенсий предприятиями почтовой связи началась с 3 января. Перечисление пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров пройдет без изменений – 15 и 21 числа, сообщили в отделении ПФР по Амурской области.