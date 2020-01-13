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13января
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сегодня, 10:16 0

В Хабаровске эвакуируют все школы из-за угрозы минирования

В Хабаровске эвакуируют все школы из-за угрозы минирования
Фото: amurmedia.ru

Утром 13 января началась эвакуация детей из всех школ Хабаровска из-за сообщений о минировании. Прибегнуть к таким мерам пришлось потому, что злоумышленники не назвали конкретные номера школ, которые могут быть подвергнуты угрозе, сообщает ИА AmurMedia. Информация о минировании начала поступать и в вузы города.

«Поступило сообщение о том, что ряд школ заминированы. Номера этих школ неизвестны. Поэтому абсолютно все школы города Хабаровска в данный момент эвакуируются. Проводятся все необходимые процедуры», — сообщила начальник управления образования администрации города Хабаровска Ольга Валетина.

По информации ряда СМИ, злоумышленники также направили сообщение о наличии угроз взрыва в спортивном комплексе Арена «Ерофей».

В управлении образования администрации Хабаровска подтвердили, что в городе идет эвакуация всех школ, предупреждение разослали также в детские сады, чтобы персонал был готов оперативно вывести детей в случае угрозы. Школьников размещают в соседних учреждениях.

Также сообщения об угрозе начали поступать в высшие учебные заведения, сообщил источник в экстренных службах. «Начали поступать сообщения об угрозе в вузы, идет эвакуация», – сказал собеседник ТАСС.

Как сообщили в администрации Хабаровска, все дети и персонал всех школ уже эвакуирован. Всего в городе 70 школ. Выведены были также воспитанники одного из детских садов, относящегося к гимназии.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года из-за угроз взрывов. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.

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#Дальний Восток #дети #происшествия #школа

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