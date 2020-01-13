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13января
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сегодня, 09:36 4

В Благовещенске массово эвакуируют учебные заведения

В Благовещенске массово эвакуируют учебные заведения
Фото: архив Амур.инфо

Обновлено: 09:50

Утром 13 января в Благовещенске начали эвакуировать детей из учебных заведений. Сообщения об этом поступили в редакцию ИА «Амур.инфо». Сведения подтвердили городские власти.

Сначала поступила информация об эвакуации Амурского педагогического колледжа и школ № 14, 16. В пресс-службе администрации Благовещенска агентству сообщили об эвакуации восьми школ города: № 2, 27, 16, 14, 28, 1, 25, 26. На местах работают спецслужбы.

Фото: Амур.инфо

«В 09:21 на электронный адрес МВД поступили сообщения о минировании: улица Институтская, 15 – школа № 16; улица Строителей, 7 – транспортный колледж; улица Лазо, 41 – школа № 2; улица Фрунзе, 57 – школа № 14; улица Чайковского, 14 – гимназия № 1 (корпус 2); улица Ломоносова, 154 – школа № 27; улица Комсомольская, 21 – школа № 26; улица Калинина, 130/2 – школа № 25; улица Зейская, 30 – школа № 2», – уведомила мэрия.

Ранее сообщалось об эвакуации детей из школ Владивостока.

В последний раз эвакуации из учебных заведений Благовещенска проводились в декабре 2019 года. Сначала эвакуировали школы, позже – детские сады. Данные инциденты комментировал губернатор Амурской области.

Просмотров всего: 1893

#происшествия #школа

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Комментарии
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  • Лесник28

    Лесник28
    11 минут назад

    Минёров на кукан..

  • talkative

    talkative
    8 минут назад

    Все учреждения образования обеспеченны круглосуточной охраной

    Если допускается возможность ламинирования, значит охрана плохо выполняет свои обязательства

  • talkative

    talkative
    8 минут назад

    #минирования

  • бывалый

    бывалый
    1 минута назад

    Звонки осуществляются через интернет из-за границы. Чаще всего с территории Украины

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