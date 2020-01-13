Малооблачно: прогноз погоды в Амурской области на 13 января

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13 января в Амурской области ночью небольшая облачность, местами по югу – слабый снег. Днем малооблачно, без осадков.

Дует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составляла минус 20...25, местами по области – 30...35. Днем будет минус 11...16, местами по северу – 20...25.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Дневная температура составит 12...14 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.