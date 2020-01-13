Зампредседателя СКР прокомментировал дело о стрельбе в благовещенском колледже

Фото: СУ СК РФ по Амурской области

Решать проблему нужно комплексно, считает заместитель председателя. Во-первых, необходимо развивать в образовательных учреждениях службы психологического сопровождения.

«Специалисты смогут предотвратить нарастание критических проблем межличностного общения не только в ученической среде, но и на уровне преподавательского состава. Данная работа, на наш взгляд, не должна быть эпизодической, а охватывать коллективы всех школьных учреждений, поэтому наличие психолога правильнее предусмотреть в штате каждого из них. При этом обеспечить необходимое единство государственной политики в сфере деятельности организаций, занимающихся образованием, предлагается путем передачи вопросов ведения последними от муниципальных федеральным органам власти», – сообщил Игорь Краснов.

Кроме того, заместитель главы СКР считает, что нужно решать проблему защищенности учебных заведений.

«Следственная практика показывает, что соответствующие стандарты и нормативы в этой сфере не обеспечивают надежную охрану, что также требует усиления монополии государства в регулировании рассматриваемых правоотношений. Особое значение приобретают и вопросы государственной материальной поддержки, поскольку отмечаемые трудности усугубляет недостаточное финансирование и низкий уровень подготовки сотрудников безопасности, что нередко продиктовано соображениями экономии, учитывая, что услуги последних являются менее затратными.

Повлиять на ситуацию, по нашему мнению, может изменение нормативной базы, регулирующей частную охранную деятельность, например, путем предъявления особых требований к организациям, оказывающим охранные услуги образовательным учреждениям», – пояснил заместитель председателя Следственного комитета России.

Еще одним направлением в снижении уровня детской и подростковой преступности, по словам Краснова, является работа с несовершеннолетними преступниками и создание центров занятости для подростков.

«Представляется целесообразным рассмотрение вопроса совершенствования системы правосудия и практики исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, путем введения служб пробации, которые зарекомендовали себя как эффективный инструмент превенции за рубежом. Зачастую корыстные мотивы преступлений подростков формируются в условиях недостатка средств для удовлетворения собственных минимальных потребностей, поэтому еще одной действенной профилактической мерой могло бы стать создание центров занятости несовершеннолетних, способствующих их трудоустройству», – отметил заместитель главы СКР.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября в Благовещенске студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл стрельбу в учебном заведении. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей – 17, 19 и 20 лет – пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания открывший стрельбу Даниил Засорин застрелился. Были возбуждены уголовные дела по статье «Убийство», а также по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

После трагического случая, меры безопасности в учебных заведениях Амурской области были усилены. В частности, в Благовещенске дополнительно было выделено больше 40 миллионов рублей на защиту образовательных учреждений.