Японский миллиардер раздаст в Твиттере по 9 тысяч долларов: обзор прессы

Фото: Instagram.com/yusaku2020

Российским школьникам будут выставлять новые оценки; житель Аляски провел на морозе около месяца и выжил; в Москве незаконно устанавливали людям различные группы инвалидности. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Для начала об образовании – эта тема волнует всех и каждого, и все и каждый считают, что лучше всех разбираются в образовании. Правда, дальше дело не идет. А пока оно не идет в целом, появляются частности, о которых рассказывает «Российская газета». Так, в сегодняшнем номере под рубрикой «Деловой завтрак» можно прочесть о том, что в ближайшее время в школьных аттестатах могут появиться новые оценки. По таким предметам, как «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Физкультура», будут ставить просто зачеты. Министр просвещения Ольга Васильева пояснила, что нельзя травмировать низкой оценкой ребенка, которому медведь на ухо наступил или, скажем, не умеет прыгать выше всех. Поэтому достаточно просто отметки о том, что специальный курс прослушан.

Напишут же такое

Газете «Известия» этот же министр – напомню, речь об Ольге Васильевой – сказала, что ей понравилась идея писать слово «ветеран» с заглавной буквы, она отметила, что это «хорошее начинание» и ему надо «дать дальнейший ход». Вышеназванная идея была высказана неким тверским школьником, возмущенным тем, что это слово пишется с маленькой буквы. Выступая на встрече министра просвещения России Ольги Васильевой с представителями городских советов школ и старшеклассников областного центра, недоросль отметил, что его идею необходимо утвердить на законодательном уровне. Мальчонку явно скоро назовут российской Гретой Тунберг. На этом статьи о реформе образования заканчиваются, и я плавно переключаюсь на другие темы.

Полный абзац

И снова «Известия». Еще здесь говорится, что японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что хочет провести социальный эксперимент и раздать тысяче своим подписчикам в Твиттере по 9 тысяч долларов. Срочно пожалев о том, что я не подписчик Маэдзавы (хотя, может, еще и успею!), начал читать, где ж там собака зарыта, то есть в чем суть бесплатной раздачи денег, пусть даже и долларов, не рублей. И выяснил, что богатей таким образом надеется привлечь внимание научного сообщества и экономистов к жизни простого народа (то есть не богатеев). Маэдзава собирается узнать, сделают ли людей счастливее его деньги. Вот скажите, стали б вы счастливее, если б вам вдруг, ни с того, ни с сего… Впрочем, чего попусту фантазировать, и без того понедельник. Извините.

Очень интересно

И еще немного о деньгах – на сей раз из «Панорамы». Пишут, что на днях в центре Москвы похитили (Нет, не нравится мне это интеллигентное слово. Еще б написали «Тайно взяли». Скажу проще, по-нашенски: своровали.) драгоценности и наличные средства у главного бухгалтера Торгово-промышленной палаты России. Дело, как вы понимаете, житейское, почему бы главбуху, да еще и ТПП РФ не иметь наличные и драгоценности и почему бы ворам их не украсть, правда же? Но украли их не из квартиры главбуха. Деньги и камушки главбух хранил на работе. Вероятно, не доверял своим домашним. Сложные все-таки времена настали, никому нельзя верить. И, горько вздохнув, перехожу к «посошку».

На посошок

За место в «посошке» соревнуются две заметки. Одна (из «Мира новостей») о том, как житель отдаленного уголка на Аляске лишился крова – его жилье сгорело. А на дворе – зима. Мороз. Аляска. Белое безмолвие. И в округе – ни единой живой души! То есть, сами понимаете, кранты близко. Но, слава богу, полиция на вертолете заглянула, спасла мужичка. Самое в этой истории шокирующее – это то, что мужичок пробыл на морозе 23 дня! Такое трудно представить.

Ну а вторая заметка, она опубликована в «Российской газете», о том, что сотрудники московского бюро медико-социальной экспертизы незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности. Новоиспеченные инвалиды, понятно, обратились в пенсионный фонд и в органы соцзащиты за выплатами. В общей сложности нагрели государство почти на 200 миллионов рублей. Но, поскольку во второй заметке нет ничего удивительного, я все же остановлюсь на той, где говорится о мужичке, который провел на морозе 23 дня. Своровать каких-то 200 миллионов сегодня многие могут. А вот 23 дня на морозе…