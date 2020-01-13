Из-за сообщений о минировании эвакуируют детей из школ Владивостока

Отмечается, что родители учеников школ № 76 и № 22 рассказали об эвакуации детей сразу после первого урока.

Как сообщало Амур.инфо, в начале декабря учеников сразу нескольких учебных организаций эвакуировали в Благовещенске. Поступали сообщения о минировании школ № 16, 27, 25, 2, 26, 14, а также гимназий № 1 и 25. А 19 декабря в городе массово эвакуировали детские сады.