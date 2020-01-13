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Из-за сообщений о минировании эвакуируют детей из школ Владивостока

Из-за сообщений о минировании эвакуируют детей из школ Владивостока
Фото: primamedia.ru

В понедельник, 13 января, учеников нескольких школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Отмечается, что родители учеников школ № 76 и № 22 рассказали об эвакуации детей сразу после первого урока.

Как сообщало Амур.инфо, в начале декабря учеников сразу нескольких учебных организаций эвакуировали в Благовещенске. Поступали сообщения о минировании школ № 16, 27, 25, 2, 26, 14, а также гимназий № 1 и 25. А 19 декабря в городе массово эвакуировали детские сады.

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#Дальний Восток #происшествия #школа

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