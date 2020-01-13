Выбор читателей за 12 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 12 января.

Правительство страны решило изменить правила выплаты отпускных. Согласно поправкам, они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха, пишет URA.RU.

В Благовещенске идет розыск Анжелики Макогон 2005 года рождения. Девушка 10 января самовольно ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В Инстаграме поисково-спасательного отряда «Гром» появилось видеообращение Ольги Громовой, руководителя свободненского поисково-спасательного отряда «Гром». Оно адресовано пропавшему в поселке Уруша Сковородинского района молодому человеку – Игорю Петрову.

12 января в Благовещенске на стадионе «Спартак» прошел хоккейный матч между командами «Амурские рыси» и «Форвард». Встреча отметилась жестким столкновением игроков.