Выбор читателей за 12 января
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 12 января.
Выплачивать отпускные россиянам будут по-новому
Правительство страны решило изменить правила выплаты отпускных. Согласно поправкам, они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха, пишет URA.RU.
В Благовещенске разыскивают несовершеннолетнюю, ушедшую из дома
В Благовещенске идет розыск Анжелики Макогон 2005 года рождения. Девушка 10 января самовольно ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Поисковики записали видеообращение к пропавшему в Уруше парню
В Инстаграме поисково-спасательного отряда «Гром» появилось видеообращение Ольги Громовой, руководителя свободненского поисково-спасательного отряда «Гром». Оно адресовано пропавшему в поселке Уруша Сковородинского района молодому человеку – Игорю Петрову.
На хоккейном матче в Благовещенске подрались игроки (видео)
12 января в Благовещенске на стадионе «Спартак» прошел хоккейный матч между командами «Амурские рыси» и «Форвард». Встреча отметилась жестким столкновением игроков.
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