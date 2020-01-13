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13января
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 12 января

Выбор читателей за 12 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 12 января.

Выплачивать отпускные россиянам будут по-новому

Правительство страны решило изменить правила выплаты отпускных. Согласно поправкам, они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха, пишет URA.RU.

В Благовещенске разыскивают несовершеннолетнюю, ушедшую из дома

В Благовещенске идет розыск Анжелики Макогон 2005 года рождения. Девушка 10 января самовольно ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Поисковики записали видеообращение к пропавшему в Уруше парню

В Инстаграме поисково-спасательного отряда «Гром» появилось видеообращение Ольги Громовой, руководителя свободненского поисково-спасательного отряда «Гром». Оно адресовано пропавшему в поселке Уруша Сковородинского района молодому человеку – Игорю Петрову.

На хоккейном матче в Благовещенске подрались игроки (видео)

12 января в Благовещенске на стадионе «Спартак» прошел хоккейный матч между командами «Амурские рыси» и «Форвард». Встреча отметилась жестким столкновением игроков.

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#Обзор #интернет #СМИ

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