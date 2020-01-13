Как амурчане 1 января квартиры покупали

Но бывают и совсем новогодние случаи, о двух первоянварских историях рассказывает руководитель компании "Раритет" Надежда Базильчук.

- Пару лет назад мы подбирали квартиру клиентам. Нашли идеальный для них вариант. Жиль в квартире планировала семейная пара, а покупали ее родители одного из супругов, которые живут в одном из районов области.

Покупатели могли приехать только 31 декабря к 20.00, чтобы заключить предварительный договор. Но в пути их застал сильный снегопад... И они слезно просили нас дождаться.

И мы ждали - агент, юрист, руководитель, молодая семья, которая будет жить в квартире, и продавцы.

Девять вечера, десять, одиннадцать. 31 декабря, в наших домах семьи ждут за столами, но мы ждем клиентов, потому что для них это важно. В итоге в половине двенадцатого все же решили ехать по домам, и вернуться к вопросу 1 января.

А 1 января в 8 утра покупатели уже позвонили нам и попросили все-таки собраться. Мы встретились в офисе, подписали предварительный договор, уже хотели уходить, но... открылась дверь, и вошел родственник покупателя с большими пакетами. Прямо на рабочих столах клиенты накрыли праздничный стол, и начали праздновать.

Вторая история произошла тоже несколько лет назад. 1 января рано утром нам позвонил мужчина и сообщил, что ему срочно нужна квартира. Именно в этот день он собирался смотреть варианты и заключать предварительный договор.

Помочь ему вызвался наш самый трудолюбивый (и самый трезвый утром 1 января) агент. Как выяснилось, мужчина решил сделать такой дорогой подарок своей даме. Почему не позаботился об этом ранее - неизвестно.

Найти квартиру мы ему тогда помогли.

С тех пор 1 января у нас есть дежурный агент, который может быстро выехать на просмотры.