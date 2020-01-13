Гороскоп 13 января: Рыбы почувствуют тревогу, а Овны определят границы возможностей

Восход Солнца: 08:25

Заход Солнца: 16:51

Солнце в Козероге.

Овен. Удачный день. Вероятно получение прибыли, осуществление давней мечты или неожиданное приятное известие. Не исключено, что Вы сможете с блеском проявить себя, однако следует определить границы своих возможностей.

Телец. День пассивный, тяжелый. Возможны вялость, обострение хронических заболеваний. В партнерстве возможны сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Будьте осторожны в словах и поступках. Не забывайте и о собственном здоровье.

Близнецы. Пассивный день. Первая его половина не располагает к активной деятельности. Многим Близнецам придется смириться с некоторым снижением рабочих темпов. В любом деле бывают взлеты и падения, подъемы и спады. Рекомендуется переосмыслить сделанную работу и навести порядок в документах.

Рак. Благоприятный день, но к вечеру Вы останетесь не довольны собой. Возможно, эта хандра принесет Ракам некоторую пользу, заставив задуматься над вечными вопросами. Но постарайтесь избежать эгоизма. Близкие вам люди будут страдать, если Вы замкнетесь в себе. В этот день нежелательно расставаться с любимым человеком.

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Лев. Активность в коммерческой деятельности повлечет за собой финансовые потери. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно, что на пороге новое кратковременное увлечение.

Дева. Благоприятный день для заключения брака, для зачатия, лечения. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Вероятно, представителям творческих профессий представится случай реализовать свои способности.

Весы. Отдых в семье поможет избежать обид и разочарований. У Вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение и богатая фантазия приведут Вас к неожиданным выводам.

Скорпион. День провокаций, недоразумений и разногласий, травм и болезней. Звезды предостерегают Вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья.

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Стрелец. День напряженный, тяжелый во всех отношениях. Нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют много времени и сил. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми или бытовыми проблемами. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья.

Козерог. Сатанинский день, связанный с переменчивостью настроения, иллюзиями, трансформацией окружения. Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о вероятных просчетах в работе или финансовых потерях.

Водолей. Опасный сатанинский день. Несет иллюзорные представления, лживые обещания, обман. Вероятно, вы получите плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему. Избегайте темноты.

Рыбы. Единственной неприятностью этого совсем неплохого дня может стать ссора с человеком из близкого окружения. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не растянулся надолго. Если есть возможность, проведите этот день на природе. К концу дня Вы сможете избавиться от беспричинной тревоги и неудовлетворенности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев