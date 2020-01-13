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13января
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Гороскоп 13 – 19 января: Раки проявят целеустремленность, Скорпионам стоит обсудить проблемы с партнером

Гороскоп 13 – 19 января: Раки проявят целеустремленность, Скорпионам стоит обсудить проблемы с партнером

Общий астрологический прогноз на неделю с 13 января по 19 для всех знаков Зодиака.

Овен. Если у Вас есть более активный, чем Вы, компаньон, лидер, то, пристроившись к нему в кильватер, Вы проведете эту неделю безбедно. Ваша же собственная инициатива будет то и дело натыкаться на препятствия, которые будет очень сложно преодолеть.

Телец. Любовь, ведомая благоразумием, может принимать разумные решения, даже если они на первый взгляд неприемлемы или неприятны, и делать правильный выбор. Словом, люди такого типа никогда не пойдут на поводу у своих чувств или желаний, но и не станут подчинять их слишком трезвому уму. Великий компромисс.

Близнецы. На этой неделе Близнецам стоит уделить внимание своему здоровью. Не рекомендуется участвовать в авантюрах. Близкие люди окажут Вам поддержку во всех начинаниях. Но не стремитесь объять необъятное, иначе все это плохо закончится.

Рак. Благоприятное время для того, чтобы заложить основы собственного бизнеса и проверить крепость дружеских отношений. Главные козыри недели: собранность, целеустремленность и верная команда соратников и единомышленников. Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей.

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Лев. Не теряйтесь, если перед Вами на этой неделе встанет проблема выбора. Конечно, Вы не хотите ничего упустить и никого обидеть. На этот раз вопрос серьезный: карьера или семья. Подбрасывать монетку — это не выход.

Дева. Очень хороший момент для капиталовложений в недвижимость, купли-продажи-аренды земельных участков, строительных работ. Женщинам нынешняя звездная позиция сулит преуспевание отца или мужа, или и того, и другого. Звезды советуют научиться использовать то, что ограничивает, в качестве того, что поддерживает.

Весы. Не очень благополучный период для людей со слабым здоровьем. Уязвимы эндокринная и лимфатическая системы. Эмоциональное состояние далеко от позитива, в это время все психологические проблемы и дурные склонности могут выйти на первый план.

Скорпион. У типичных Скорпионов исключительно удачная неделя для урегулирования партнерских отношений. Если у Вас с партнером есть серьезные противоречия, которые мешают вашему супружескому союзу обрести гармонию, то самое время для того, чтобы в спокойной и доброжелательной обстановке все обсудить.

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Стрелец. Стрельцы почувствуют, что все в их руках. Ожидаются доходы от бизнеса и своих хитроумных планов. Однако их стоит попридержать, особенно на следующий день. Болезни преследуют оказавшихся в командировке или далеко от дома. Предстоит борьба за свои идеалы.

Козерог. Вы считаете, что, если Вам удастся хоть немного «расшевелить это болото», то этот день прожит не зря. А вот то, каким образом Вы будете его расшевеливать, зависит от личного гороскопа. В любом случае избегайте эмоционального давления на окружающих, ибо добрые плоды приносит только дело, совершенное по доброй воле.

Водолей. Соблюдайте диету или по крайней мере исключите из рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не значит, что придется голодать. Отправляясь за город, от шашлыков, салатов и бабушкиных пирожков лучше воздержаться.

Рыбы. Жесткие планы, которые любят составлять представители знака, могут быть нарушены, поэтому на этой неделе Рыбам не стоит с такой скрупулезностью относиться к своим текущим задачам. Положение звезд в первой половине недели может быть неблагоприятным для Рыб, занятых в сфере торговли недвижимостью.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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