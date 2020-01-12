«Церковный» квартирник не смог вместить всех желающих

В Благовещенске 12 января в 18 часов начался святочный вечер «Прогулки по воде». По содержанию — квартирник, который на этот раз решили провести при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Небольшое помещение трапезной не смогло вместить всех желающих.

Необычное место для встречи, протестные настроения и обвинение музыкантов в богохульстве сделали свое дело: на святочный вечер пришло больше 100 человек, это в два раза больше, чем могла вместить в себя небольшая трапезная в подвале церкви. Хвост очереди выходил на улицу, а внутри посетители стояли плотно, как в переполненном автобусе в час пик. Некоторые пришли с детьми. На концерт пришла почти вся пресса Благовещенска.

Священник, блогер Амур.инфо Святослав Шевченко носил откуда-то дополнительные стулья.

«А я подожду в машине, может быть, кто-то выйдет. Я зайду», — посетовал один мужчина на автостоянке у храма. Таких авто в режиме ожидания было несколько.

Трапезная произвела большое впечатление: сводчатые беленые потолки старинного здания, построенного в 1907 году как церковь при епархиальном училище, давали возможность ощутить дух столетия.

«Какой-то необъяснимый свет, какая-то доброта здесь ощущается. Наверное, это называется намоленностью», — отметила посетительница Елена.

Концерт открыл музыкант, филолог и двигатель «квартирного» движения, автор народного проекта «Кочевой квартирник Е. Е.» Евгений Еремин.

«Наш квартирник — он точно так же путешествует, как странствующие волхвы. И теперь у нас появился талисман — кукла, которую прислала Наташа, жена Майка Науменко из Москвы. Кто знает — это известные творческие люди. Батюшка, настоятель иерей Евгений Семерня — молодец, везде успевает, курирует тюрьмы, детские дома, дома престарелых... Все вокруг него светится, цветет и пахнет, а ведь еще борода и усы не растут! В детских домах Семиозёрки и Березовки на днях был с молодежью из храмового клуба "Радость моя". И все у него спорится», — отметил Евгений Еремин.

Вопреки опасениям общественников, на концерте не было никакого heavy metal. Участники не собирались использовать усилители, не было гитарных риффов, барабанной дроби, гроулинга и скриминга в микрофоны. Были песни под гитару, в том числе жанра русского рока.

Начала концерт Екатерина Шинкевич («КБ Революция»), она пела зычные казачьи песни. В квартирнике приняли участие Александр Худеев («Блокада сердца»), Евгений Еремин («Сквозняк»), Евгения Нифонтова («Маленькое красное дерево»).

Вход на мероприятие был свободный. Все желающие смогли сделать пожертвования в помощь социальному отделу храма. На его попечении находятся люди с инвалидностью, потерявшие документы, нуждающиеся в билетах, продуктовой и вещевой помощи.

Квартирники Евгений Еремин проводит каждую неделю, начиная с осени прошлого года.

Видео смотрите в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.