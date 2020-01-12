Найдена девушка, ушедшая из дома в Благовещенске

В ходе поисковых мероприятий установлено местонахождение несовершеннолетней Анжелики, которая пропала 10 января в Благовещенске. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

Следственные органы выражают благодарность неравнодушным гражданам, опознавшим Анжелику по распространенной ориентировке, оперативно сообщившим о ее местонахождении правоохранителям.

В настоящее время с амурчанкой работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОВД.

Как сообщало Амур.инфо, Анжелику разыскивали после того, как она самовольно ушла из дома. Такие инциденты с девушкой бывали и раньше.