На хоккейном матче в Благовещенске подрались игроки (видео)
12 января в Благовещенске на стадионе «Спартак» прошел хоккейный матч между командами «Амурские рыси» и «Форвард». Встреча отметилась жестким столкновением игроков.
Видео с дерущимися хоккеистами прислали в инстаграм-паблик skaner28. Главный судья Александр Нохрин прокомментировал ИА «Амур.инфо»: «Хоккей – контактный вид спорта, и, к сожалению, такие инциденты часто бывают, особенно среди детей. Мы трагедии из этого никакой не делаем. Есть судьи на поле, которые после этого принимают решение о наказании игроков».
Александр Нохрин уточнил, что наказание предполагается во время матча. В драке, по его словам, обошлось без пострадавших.
«Амурские рыси» крупно уступили «Форварду»: игра закончилась со счетом 1:15.
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