На хоккейном матче в Благовещенске подрались игроки (видео)

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Видео с дерущимися хоккеистами прислали в инстаграм-паблик skaner28. Главный судья Александр Нохрин прокомментировал ИА «Амур.инфо»: «Хоккей – контактный вид спорта, и, к сожалению, такие инциденты часто бывают, особенно среди детей. Мы трагедии из этого никакой не делаем. Есть судьи на поле, которые после этого принимают решение о наказании игроков».

Александр Нохрин уточнил, что наказание предполагается во время матча. В драке, по его словам, обошлось без пострадавших.

«Амурские рыси» крупно уступили «Форварду»: игра закончилась со счетом 1:15.