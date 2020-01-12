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На хоккейном матче в Благовещенске подрались игроки (видео)

На хоккейном матче в Благовещенске подрались игроки (видео)
Фото: кадр видео

12 января в Благовещенске на стадионе «Спартак» прошел хоккейный матч между командами «Амурские рыси» и «Форвард». Встреча отметилась жестким столкновением игроков.

Видео с дерущимися хоккеистами прислали в инстаграм-паблик skaner28. Главный судья Александр Нохрин прокомментировал ИА «Амур.инфо»: «Хоккей – контактный вид спорта, и, к сожалению, такие инциденты часто бывают, особенно среди детей. Мы трагедии из этого никакой не делаем. Есть судьи на поле, которые после этого принимают решение о наказании игроков».

Александр Нохрин уточнил, что наказание предполагается во время матча. В драке, по его словам, обошлось без пострадавших.

«Амурские рыси» крупно уступили «Форварду»: игра закончилась со счетом 1:15.

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#происшествия #спорт

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    14 минут назад

    Трус не играет в хоккей! Дураки попадаются!

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