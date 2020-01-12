Беспечность привела к пожару в гаражном массиве в Благовещенске

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10 января в Благовещенске вспыхнул пожар в одном из гаражных массивов. Когда огнеборцы прибыли на место, из гаража шел густой дым. Хозяина на месте не было. Гараж вскрыли с помощью специальных инструментов. Внутри находился автомобиль. На ликвидацию открытого горения ушло 3 минуты.

Огонь повредил вещи на площади около двух квадратных метров. Гараж и автомобиль пожарные спасли. По версии специалистов, причина происшествия в ом, что масляный обогреватель оставили без присмотра, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Ведомство напоминает правила пожарной безопасности при использовании обогревателей:

– следите за состоянием вашего электрообогревателя. При необходимости при помощи услуг специалистов-электриков проводите ремонт и заменяйте детали. Самостоятельно проводите очистку обогревателя от пыли, которая может воспламениться;

– у каждого прибора есть срок службы (в среднем около 10 лет). Использование электрообогревателя свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;

– обогревательные приборы не предназначены для сушки одежды;

– не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь или без присмотра;

– следите за сохранностью проводов: не пропускайте их под коврами и другими покрытиями, а также не ставьте на них тяжелые предметы;

– не позволяйте детям играть с электрообогревателями;

– следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.