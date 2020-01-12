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12января
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сегодня, 15:07 0

Поисковики записали видеообращение к пропавшему в Уруше парню

Поисковики записали видеообращение к пропавшему в Уруше парню
Фото: Амур.инфо

В Инстаграме поисково-спасательного отряда «Гром» появилось видеообращение Ольги Громовой, руководителя свободненского поисково-спасательного отряда «Гром». Оно адресовано пропавшему в поселке Уруша Сковородинского района молодому человеку – Игорю Петрову.

Игорь исчез 26 декабря, перед этим он вышел из дома покурить, сообщало Амур.инфо. «Гром» пишет, что сейчас известно его примерное местонахождение.

Отмечается, что волонтеры вышли на поиск в городе Свободный. «Результат есть, но не совсем точный, как хотелось бы. Наше видеообращение записано специально для разыскиваемого. Так не нужно поступать со своими родными и близкими. Очень кратко, при любых обстоятельствах мы должны сообщать о себе матерям своим, чтоб не терзать их душу порой напрасными сомнениями», – сказано в сообщении.

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#происшествия

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