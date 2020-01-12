В Благовещенске разыскивают несовершеннолетнюю, ушедшую из дома

Фото: amur.sledcom.ru

В Благовещенске идет розыск Анжелики Макогон 2005 года рождения. Девушка 10 января самовольно ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длиной до плеч, глаза голубые. Особые приметы: два родимых пятна на левой щеке и шее, татуировка в виде кошки на левой ноге.

На момент ухода из дома была одета: пуховик черного цвета с капюшоном длиной до пояса, брюки джинсовые синего цвета, кроссовки белого цвета, при себе имела рюкзак красного цвета.

Анжелика ранее неоднократно уходила из дома, в связи с чем помещалась в социальный приют для детей, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Макогон или ее возможном местонахождении, обратиться по телефонам: 8-924-744-00-20, 102.