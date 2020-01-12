Благовещенские художники «оживляют» картины

В Благовещенске все чаще будут появляться выставки картин с дополненной реальностью. Эта технология в последние годы применяется как формат современных выставок. В Благовещенске картины иногда подумывает «оживлять» художник Николай Рыбак.

Первое крупное явление продвинутых технологий любителям искусства случилось на выставке двух молодых художников Николая Рыбака и Александра Zabor Кантемирова под названием «Для Галочки». Она проходила в ноябре-декабре в Амурском областном краеведческом музее.

Александр Zabor Кантемиров выставлял малые скульптурные формы, а Николай Рыбак – графику. С ней-то он и поэкспериментировал.

Идея «оживить» картины пришла к другому благовещенцу – художнику Дмитрию Этманову, он увлекается этим направлением. Работа была сделана быстро. Программа дополненной реальности платная, но у авторов было 5 бесплатных бонусных проектов. Столько картин удалось «оживить». По технологии изображения «вырезаются» и получают варианты движения.

Посетителям выставки о дополненной реальности не сказали, это был тест на внимательность, говорят авторы. Не все заметили подписи под картинами и попробовали цифровые «плюшки». А на табличках было указано название программы и как ее скачать.

15 декабря выставку разобрали, но новую технологию Николай Рыбак оставлять не планирует. «Хотелось бы продолжать это дело, но надо найти своего программиста, который бы помог, был бы с нами на одной волне. Какой-то аналог платной программе придумать. И надо самому осваивать языки программирования, чтобы расширять диапазон своих возможностей. Художник сегодня больше, чем художник», — рассказал Николай Рыбак.

Справка. Николай Дмитриевич Рыбак – председатель молодежного объединения при Союзе художников России г. Благовещенска (2016), Член Союза художников России (2018), Член объединения художников «Красная Нить» г. Владивосток (2015). Участник городских, областных, региональных и всероссийских и международных выставок.

Родился в 1987 в г. Комсомольск-на-Амуре. Окончил Амурский педагогический колледж №2 — графический дизайн (2005-2008), затем Дальневосточную государственную академию искусств — мастерская В.В.Медведева по специальности живопись (2009-2015). В 2006 г. состоит в творческой группе «Мураед». 2008 – 2009 гг. - дизайнер в типографии «Радуга» г. Благовещенск. В 2009 – 2015 гг. – работал художником в монументальной мастерской «33+1» в г. Владивостоке. С 2016 г. - преподаватель в Благовещенском Государственном Педагогическом Университете на кафедре ИЗО. В настоящее время работает художником-постановщиком в Амурском областном театре кукол. Автор свободного проекта почтовых открыток, посвященных городу Благовещенску и Амурской области «Открытковещенск».

Своей основной техникой Николай Рыбак избрал графику. Черно-белые изображения, напоминающие кадры из старого фильма, наполнены необычными персонажами и декорациями.