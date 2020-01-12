Выплачивать отпускные россиянам будут по-новому
Правительство страны решило изменить правила выплаты отпускных. Согласно поправкам, они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха, пишет URA.RU.
«В законе будет прописано, что если заявление сотрудник написал в срок, то отпускные выплачиваются за три рабочих дня. То есть в новой редакции закона будут фигурировать уже рабочие дни», — поясняет Роструд.
В журнале о налогах «Упрощенка», приводится пример: если сотрудник уходит в отпуск в понедельник, 22 числа, то отпускные ему должны быть перечислены уже 16 числа. До недавнего времени, как напоминают специалисты Роструда, отпускные начислялись за три календарных дня. На данный момент в Трудовом кодексе РФ прописано, что заявление на отпуск работнику нужно написать не позднее чем за две недели. При этом можно писать и позже, однако в этом случае работодатель вправе отказать в отпуске. В новом законе такой пункт будет учтен, как и то, что работник решил уйти в отпуск спонтанно.
«Если заявление написано менее чем за три рабочих дня до отпуска, то бухгалтер должен будет выплатить отпускные в течение трех рабочих дней с даты заявления», — отмечают специалисты.
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