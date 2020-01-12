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12января
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сегодня, 13:20 7

В России ожидают подорожание хлеба

В России ожидают подорожание хлеба
Фото: kubnews.ru/

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости до рекордных уровней, приведя к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий. Эксперты не исключают рост розничных цен, но уверены, что рыночные механизмы удержат их от чрезмерных колебаний.

По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн. В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека, с 1965 года.

Как пишет РИА Новости, снижение объема производства ржи привело к росту цен производителей: по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольфа Булавина, средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на 43 %, до 8 942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками – на 44 %, до 12 665 рублей за тонну без НДС к уровню ноября 2018 года.

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», – считает эксперт.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7 % за год. Между тем, он отметил, что более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.

По оценке ассоциации, в структуре закупочной цены хлеба сырье и материалы занимают 41,3 %, тарифы ЖКХ – 12,2 %. В структуре розничной цены 62 % приходится на затраты производителя, 35 % – на торговую наценку. По данным РОСПиК, средние отпускные цены на ржаную муку с 2017 года по 2019 год выросли на 38,8 %, за 11 месяцев 2019 года – на 22,6 %.

Средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов прибавили 3,1% и 5,4 % соответственно, а к концу ноября 2019 года выросли на 5,8 % с начала года (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм), следует из данных Росстата.

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#цены

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    53 минуты назад

    Остается загадкой как они умело считают инфляцию в 4% когда даже хлеб вырос на 6% в 2019ом.

    Цена на хлеб исторически и традиционно показывает общий рост цен, инфляцию и прочие умные экономические термины.

  • Аликанте

    Аликанте
    42 минуты назад

    скажите что в стране дешевеет?

  • тт

    тт
    41 минута назад

    Этой новости уже 20 лет, каждый год все дорожает.

  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад

    Стабильно, по-путински. )

  • Фермер

    Фермер
    19 минут назад

    Аликанте

    скажите что в стране дешевеет?



    Соя, картофель, овощи - НА ОПТОВОМ РЫНКЕ!

  • Аликанте

    Аликанте
    11 минут назад

    на фиг нам соя-до картошки ещё 9 месяцев-китайских овощей не будет

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    Аликанте

    скажите что в стране дешевеет?



    "Зарплата, не амурстатавская"

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