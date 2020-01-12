Наставник – это не спонсор: как надо помогать детям из детских домов

25 января в Поярковском детском доме пройдет торжественное закрытие первого в области проекта «Ангел-хранитель». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику, а также помочь с проведением мероприятия и транспортом.

Как пояснила в программе «Простые вопросы» инициатор проекта Екатерина Баликоева, проект «Ангел-хранитель» направлен на развитие института наставничества в Амурской области. Наставник – это тот, кто передает ребенку свой опыт, знания, помогает в социализации, в профориентации.

В проекте участвовали воспитанники Поярковского детского дома. Всем от 12 до 16 лет. «Когда я начала искать наставников, я нашла семерых. Это все социально адаптированные люди. Это все женщины очень разных профессий. Дети, конечно, с большим удовольствием приняли своих наставников», – вспоминает Екатерина.

Перед началом проекта предварительная работа проводилась и с наставниками, и с самими детьми. «Детям сразу объяснялось, что их не заберут в семью, а им будут помогать в социализации», – объясняет Екатерина.

В таких проектах запрещено дарить детям какие-либо подарки или давать деньги. Исключения составляют только книги. «Вот это была главная ошибка наших наставников – пренебрегали тем, что я говорила. Дарили телефоны, например. Потом эти телефоны дети благополучно продавали», – сказала инициатор проекта.

В планах у Екатерины Баликоевой создать в Приамурье школу наставников, чтобы люди, у которых есть жизненный опыт и которые хотят им поделиться с детьми из детских домов, смогли это сделать.

Телефон для тех, кто намерен стать наставником или помочь с организацией проекта – 8-914-575-31-46.