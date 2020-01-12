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Теплый январский день без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 13 января

Теплый январский день без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 13 января
Фото: politika09.com/

13 января в Амурской области ночью ожидается небольшая облачность, местами по югу пройдет слабый снег. Днем малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду.

Термометры ночью покажут 20...25 градусов мороза, местами температура понизится до минус 30...35. Днём будет минус 11...16, местами по северу столбики термометров остановятся на отметках минус 20...25.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 20...22 градусов ниже нуля, днём будет минус 12..14, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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