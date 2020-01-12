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12января
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В Благовещенске ночью тушили пожар на Новотроицком шоссе

В Благовещенске ночью тушили пожар на Новотроицком шоссе
Фото: www.1obl.ru/

В Благовещенске 12 января в первом часу ночи случился пожар в двухэтажном административном здании на первом километре Новотроицкого шоссе. Строение принадлежит компании, занимающейся оптовой и розничной продажей продовольственных товаров.

Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 24 человек и семи единиц техники, а также дежурная смена спасателей ДВРПСО в составе четырёх человек и одной единицы техники. В течение семи минут пожарные ликвидировали открытое горение.

В результате пожара подсобное помещение огнём повреждено по всей площади, коридор закопчён на площади около 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования – короткое замыкание.

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#пожары #происшествия

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