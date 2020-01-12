Семья из Завитинска после новогодних праздников осталась без крыши над головой

Семье из Завитинска нужна помощь, жилье амурчан уничтожил огонь. Супруги с детьми остались на улице, люди не спасли ни вещи, ни документы.

Пожар в доме случился утром 8 января. Со слов хозяйки жилища, они помылись в бане, расположенной на их подворье, зашли в дом и примерно через полчаса увидели дым. Огонь с бани быстро перекинулся на жилое строение. Ничего из вещей и имущества супругам не удалось спасти.

«Мы жили в этом доме с двумя детьми и моей мамой. Всего нас пять человек. Остались без всего в миг. С теплыми вещами нам люди помогли уже, но нам совершенно негде жить. Сейчас ищем съемную квартиру и думаем, как быть дальше. Денег на покупку нового дома нет, а в соцзащите сказали, что нам положена компенсация всего лишь 30 тысяч рублей», – рассказала Елена Завезенова.

Семья надеется на помощь неравнодушных граждан. Возможно, кто-то поможет с арендой квартиры, приобретением мебели и вещей. Связаться с Еленой можно по телефону: 8-914-588-97-38.