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12января
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сегодня, 10:49 1

Семья из Завитинска после новогодних праздников осталась без крыши над головой

Семья из Завитинска после новогодних праздников осталась без крыши над головой
Фото: izvmor.ru/

Семье из Завитинска нужна помощь, жилье амурчан уничтожил огонь. Супруги с детьми остались на улице, люди не спасли ни вещи, ни документы.

Пожар в доме случился утром 8 января. Со слов хозяйки жилища, они помылись в бане, расположенной на их подворье, зашли в дом и примерно через полчаса увидели дым. Огонь с бани быстро перекинулся на жилое строение. Ничего из вещей и имущества супругам не удалось спасти.

«Мы жили в этом доме с двумя детьми и моей мамой. Всего нас пять человек. Остались без всего в миг. С теплыми вещами нам люди помогли уже, но нам совершенно негде жить. Сейчас ищем съемную квартиру и думаем, как быть дальше. Денег на покупку нового дома нет, а в соцзащите сказали, что нам положена компенсация всего лишь 30 тысяч рублей», – рассказала Елена Завезенова.

Семья надеется на помощь неравнодушных граждан. Возможно, кто-то поможет с арендой квартиры, приобретением мебели и вещей. Связаться с Еленой можно по телефону: 8-914-588-97-38.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    51 минута назад

    В военном городке квартиры стоят 200 тысяч.

    Часть квартир была в собственности администрации, возможно соцнайм можно оформить.

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