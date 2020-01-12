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12января
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сегодня, 10:20 0

Военнослужащие в Приамурье создали свой снежно-ледовый городок

Военнослужащие в Приамурье создали свой снежно-ледовый городок
Фото: ВВО

В Приамурье на территории артиллерийского соединения ВВО созданы каток и снежный городок. Его сделали военнослужащие гарнизона для отдыха со своими семьями. Городок украшают фигуры из снега героев популярных мультфильмов.

Кроме деда Мороза и Снегурочки, в городке появились Маша и Медведь, Чебурашка, розовый слон и другие персонажи. Снежные скульпторы не обошли стороной и символ наступившего года – новогоднюю мышку. Кроме снежного городка, залит каток для катания на коньках, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #отдых

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