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12января
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сегодня, 10:03 0

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Фото: apral.ru/

Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка. Продажи одежды, обуви и аксессуаров в 2019 году сократились на 3–4 %, до 2,26–2,29 триллиона рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», существенного улучшения ситуации в новом году не ожидается, а аналитики предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие. Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9 %, до 2,27 триллиона рублей. Годом позже оборот рынка вырос на 1 %, до 2,3 триллиона, а спустя еще один год — на 3 %, до 2,36 триллиона.

В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне. Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс связывает отрицательную динамику с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18 % до 20 %, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения. По оценкам Росстата, годовая инфляция в 2019 году была на уровне 3 %. А средний показатель долговой нагрузки россиян к 1 октября достиг 24,6 %.

«Средства, которые люди могут потратить на категории "одежда" и "обувь", продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома»,— рассуждает гендиректор FCG.

По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52 %, на отпуске — 34 %. Анна Лебсак-Клейманс добавляет, что в 2019 году покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.

По словам партнера Deloitte Егора Метелкина, сокращение продаж на fashion-рынке в деньгах связано прежде всего с падением реальных доходов населения. По уточненным данным Росстата, за январь—сентябрь 2019 года показатель сократился на 0,8 %. Покупательская активность пока не очень высока, что связано с отсутствием роста реальных доходов, подтверждает представитель ГК «Обувь Россия». Потребители продолжают «спускаться вниз по шкале доступности»: переходить из среднего сегмента в массовый, из массового — в категорию дискаунтеров и подержанных вещей.

На падении рынка также сказалось сокращение сезона продаж зимней одежды на фоне аномально теплых осени и начала зимы. Президент одежной сети Baon Илья Ярошенко связывает падение спроса на теплые вещи еще и с падением трафика в магазинах примерно на 10 %. Из-за неблагоприятной для fashion-ритейла погоды в 2019 году игрокам придется либо распродавать существующие зимние коллекции в следующем сезоне, либо радикально снижать цены, чтобы избавиться от товара в этом.

По прогнозам господина Ярошенко, в 2020 году fashion-рынок ждет стагнация и дальнейшее перераспределение каналов продаж, в частности, за счет роста онлайн-сегмента. Как отмечает Анна Лебсак-Клейманс, пока офлайн-торговля занимает около 90 % продаж одежды и обуви в стране, но интернет-магазины постепенно увеличивают свою долю: только за первые шесть месяцев 2019 года показатель вырос на 26 %.

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#торговля #экономика

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