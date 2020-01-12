В 2020 году амурские военные проведут большую часть учений ночью

В 2020 году в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО, большинство тактических учений различных уровней будет проведено в двустороннем формате. Он предусматривает противодействие группировок в единой тактической обстановке.

Впервые все основные розыгрыши практических действий и этапы боевой стрельбы в ходе учений планируется проводить в ночных условиях и сложной радиоэлектронной обстановке. Новые подходы к ведению боя наиболее полно отвечают развитию тактики современных войн и военных конфликтов, сообщает пресс-служба ВВО.

В новом году состоится более 150 тактических учений и более 1 000 боевых стрельб в составе подразделений. Самыми крупными станут двусторонние тактические учения между двумя мотострелковыми соединениями, дислоцированными в Амурской области и Хабаровском крае осенью 2020 года.

В ходе мероприятий боевой учебы продолжится активное внедрение опыта современных военных конфликтов, выработка нешаблонных решений командиров всех уровней по применению подчиненных подразделений.