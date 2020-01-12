AmurJazzBand приглашает на «Большой зимний концерт» с новыми инструментами

Новый репертуар готовит для своего «Большого зимнего концерта» эстрадный оркестр городского дома культуры AmurJazzBand. Выступление состоится 18 января в Общественно-культурном центре.

Откроется концерт музыкой известного советского композитора Евгения Крылатова, написавшего немало песен к известным кинофильмам. Зрители окунутся в зимнее волшебство с первых минут, обещает дирижер.

«Программа будет состоять из трех блоков. Это будет чудесно. В первом мы сыграем “зимний” репертуар – “Метель” Свиридова, вальс из “Маскарада” Хачатуряна. Будет эстрада и песни о войне, это дань памяти 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Исполним сочинения амурского композитора Николая Лошманова, на мажорной ноте закончим», - рассказал Анатолий Хопатько.

Прозвучит также «Колыбельная медведицы» из известного мультфильма в исполнении Эльвиры Габараевой, «А снег идет» споют Алексей и Олеся Анганзоровы, «Я люблю тебя, жизнь» исполнит Дмитрий Хмара. Большим подарком станет известная «Великолепная семерка» - The Magnificent Seven Элмера Бернстайна из одноименного культового вестерна.

В концерте также примет участие образцовый хор «Детство» Центральной детской школы искусств.

Концерт пройдет в новом, симфоническом звучании, к нему оркестр начал идти год назад. В конце 2019 года в Городской дом культуры Благовещенска пришли 7 новых профессиональных музыкальных инструментов для эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band. Теперь у коллектива есть 3 литавры – инструменты уровня симфонического оркестра, также пришли два новых клавишных инструмента, туба, скрипичный контрабас, гитарный усилитель и транспортировочные чехлы. Такие инструменты закупили впервые за всю историю существования оркестров Благовещенска.

Инструменты приобретены в Москве на сумму более 1,4 миллиона рублей. Решение о закупке приняли городская администрация и депутатский корпус в рамках оснащения трансграничного сводного оркестра Благовещенска и Хэйхэ к 75-летию Победы. В 2020 году запланировано много выступлений.

Традиция зимних концертов началась с 2016 года.

Концерт состоится в Общественно-культурном центре 18 января в 16 часов в большом зале ОКЦ. Пригласительные билеты можно получить в городском доме культуры в кабинете 11, адрес: улица Ленина, 144. Вопросы можно задать по телефону 8-968-246-26-54, 37-02-26.