Выбор читателей за 11 января
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 11 января.
В Благовещенске появилось кафе в морском контейнере (фото)
В Благовещенске недалеко от снежного городка на площади Ленина появилось кафе в морском контейнере. О нестандартном для областного центра объекте в своем Инстаграме рассказал заместитель мэра города Максим Ноженкин. Он отметил, что во время новогодних каникул кафе пользовалось популярностью у благовещенцев.
Амурчанка нашла маму, не выходившую на связь с октября
Жительница Благовещенска, разыскала маму. Об этом она сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо». 53-летняя Ирина Николаенко благополучно нашлась.
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
О том, как изменится школьный аттестат, рассказала министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. В частности, школы получат право ставить «зачет» по изобразительному искусству, музыке и физкультуре.
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Пассажирский украинский самолет Boeing, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана.
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