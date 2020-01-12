Выбор читателей за 11 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 11 января.

В Благовещенске недалеко от снежного городка на площади Ленина появилось кафе в морском контейнере. О нестандартном для областного центра объекте в своем Инстаграме рассказал заместитель мэра города Максим Ноженкин. Он отметил, что во время новогодних каникул кафе пользовалось популярностью у благовещенцев.

Жительница Благовещенска, разыскала маму. Об этом она сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо». 53-летняя Ирина Николаенко благополучно нашлась.

О том, как изменится школьный аттестат, рассказала министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. В частности, школы получат право ставить «зачет» по изобразительному искусству, музыке и физкультуре.

Пассажирский украинский самолет Boeing, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана.