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12января
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сегодня, 08:24 0

В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Фото: pixabay.com

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала предложение школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как пояснили в ведомстве, Васильева в рамках рабочего визита в Тверскую область встретилась с представителями советов старшеклассников школ Твери и на старте Года памяти и славы выступила перед школьниками с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны.

После лекции министр пообщалась с детьми. Как рассказали в министерстве, ученик школы № 51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы», – цитирует Васильеву РИА Новости.

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#образование #российская власть #школа

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