Гороскоп 12 января: Стрельцам необходимо проявить осторожность, а Львам можно рискнуть

Восход Солнца: 08:25

Заход Солнца: 16:49

Солнце в Козероге.

Овен. Будет лучше, если Вы попробуете философски подойти к возникшей проблеме. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать важных, необратимых поступков, особенно касающихся семейных отношений. Проявите сдержанность и терпение.

Телец. Не исключено, что мужчин-Тельцов ожидают личные свидания, которые закончатся взаимным удовлетворением. Устройте себе и близким небольшой праздник, но при этом избегайте излишеств в еде. Женщин-Тельцов закружат домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе нерешенные проблемы последних дней.

Близнецы. День несет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. Займитесь лучше планированием новых дел.

Рак. Удачный день для деловой и творческой активности. Начинается период обновления. Вероятны перспективные связи, которые со временем выведут дело из кризиса прошлых лет. В сфере личных отношений также начинается движение к улучшению и упрочению связей. Рак станет необычайно привлекательным в глазах окружающих и сумеет привлечь к себе внимание новых друзей и поклонников.

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Лев. День благоприятен для начала любого важного дела, активной профессиональной и творческой деятельности, для любви, зачатия, воплощения творческих замыслов, благоустройства дома. Успешными окажутся даже рискованные предприятия.

Дева. Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или, наоборот, самоуничижения. От вашей гибкости и практичности будет зависеть дальнейшее продвижение дел.

Весы. День благоприятен для деловых контактов, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Усиливаются дар убеждения и интуиция. Звезды способствуют реализации идей и замыслов прошлой недели. Настойчивость и оптимизм принесут позитивные результаты.

Скорпион. Критический день, отмеченный возрастанием напряжения. В связи с этим возможны несчастные случаи, аварии, плохое самочувствие. Ваши самые тяжелые предчувствия сбудутся. Готовьтесь к самому худшему во всеоружии и бесстрашии (чего Скорпионам не занимать), однако сохраняйте внешнее спокойствие.

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Стрелец. Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: прибыль можно получить только от старых дел, не затевая новых проектов. На пути к взаимному согласию много проблем, поэтому природные порядочность и честность окажутся как нельзя кстати.

Козерог. Звезды сулят женщинам-Козерогам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности. Эмоциональные переживания или кажущаяся монотонность жизни может заставить мужчин-Козерогов искать новые знакомства или впечатления, что в будущем создаст множество проблем.

Водолей. Не исключено улучшение финансового положения. Окружающие Вами довольны. Возможно даже предложение о выгодной работе. Беритесь за нее с особым рвением, так как она принесет неплохой доход.

Рыбы. Благоприятный день для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание. Весьма вероятно, что одиноких Рыб ждет новое кратковременное увлечение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев