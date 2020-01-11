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11января
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Амурская филармония приглашает «весело-весело» встретить старый Новый год

Амурская филармония приглашает «весело-весело» встретить старый Новый год

Известный благовещенский шоумен Владас Дедонис вырос во взрослого дяденьку и не хочет расставаться с гаджетами. Эта сложная ситуация легла в основу староновогоднего концерта, который покажет Амурская областная филармония 12 и 13 января.

Староновогодний концерт всегда ставится по мотивам детской сказки, показанной до Нового года.

«Это была сказка о том, что нужно выходить из гаджетов, оглядываться, ведь реальная жизнь происходит сейчас. Только роль мальчика будет играть уже взрослый дяденька – Владас Дедонис. И мы попробуем взрослому человеку доказать, что сказка и волшебство существуют. Как в эту сказку попасть, можно узнать, побывав на нашем концерте», — рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Для самого Владаса образ Деда Мороза давно привычен. Так, накануне Нового года он поздравлял благовещенцев на улицах и за стихи раздавал сладости.

«Наши зрители увидят Деда Мороза, Снегурочку и других героев. Они встретятся с Бабой Ягой. Это будет фантастично, как всегда», — добавила режиссер Амурской областной филармонии Светлана Шеломихина.

В концерте примут участие женский коллектив Амурского камерного хора «Возрождение», шоу-балет «Максимум», «Амур-трио», солисты филармонии – заслуженные артисты Амурской области Борис Боровиков и Ирина Атакова, артисты Сергей Терехов, Ксения Атакова, Денис Лазин, Марина Горбачева, Марина Беляева и Альберт Хан, эстрадная студия «Феерия», театр танца «Дефи» и цирк «Ап!».

Программа «Как на старый Новый год» будет показана 12 января в 15 часов и 13 января в 18.30. Как всегда, будет проводиться розыгрыш подарков среди зрителей.

Стоимость билетов — 500, 400, 300 рублей. Заказать места можно и на сайте филармонии amurphil.ru. Телефон кассы: 999-007

Концерты в старый Новый год – 10-летняя традиция для филармонии. Каждый раз артисты готовят сюрпризы для зрителей и новую тематику. Например, в 2019 году все спасали Деда Мороза от волшебника Огня, в 21018-м сказочный дед открыл аккаунт в соцсетях в программе «Год @, или #ДЕДМОРОЗLIVE», а в 2017-м пережил модную перезагрузку по примеру популярных телепроектов.

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#концерты #культура #Новый год #праздники

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