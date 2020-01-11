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11января
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Вице-премьер назвал ахиллесову пяту российской космонавтики

Вице-премьер назвал ахиллесову пяту российской космонавтики
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Ахиллесовой пятой российской космической отрасли является отсутствие рентабельности и серийного производства ракетной техники. Такое мнение высказал в субботу, 11 января, вице-премьер России Юрий Борисов по итогам посещения предприятия «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева».

«Сегодня задача отрасли – сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это ахиллесова пята отрасли сегодня», – цитирует слова Борисова ТАСС.

Как сообщают «Известия», вице-премьер считает, что задачей руководства «Роскосмоса» является нахождение реальных путей оздоровления отрасли. «Страна должна гордиться своей космической индустрией, для этого все возможности присутствуют», – добавил он.

Борисов пояснил, что в 1990-е годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация. «Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ. Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски», – заключил он.

В сентябре 2019 года на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов в Амурской области президент России Владимир Путин заявил, что «наше государство должно быть на шаг впереди» в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг. Для этого российский президент призвал предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня, а среди приоритетов отрасли назвал создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса «Союз-5», испытания которой планируются в 2022 году.

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#космодром #космос #наука

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    2 часа назад

    распилы тут похоже непричем?

  • avm

    avm
    1 час назад

    Опять 90-е виноваты. Путин и Рогозин абсолютно не при чем.

  • full

    full
    1 час назад

    Ну, эти ребята верят в силу денег. И верят, что за эти деньги у них никто не спросит. А зря.

  • V.M.

    V.M.
    49 минут назад



    Ахиллесовой пятой российской космической отрасли является



    казнокрадство в Роскосмосе и пофигизм в развитии производства.

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