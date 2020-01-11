Первый этап чемпионата Благовещенска и Амурской области прошел в исполнении лихих «цивиков»

В субботу, 11 января, на льду Чигиринского водохранилища состоялся первый этап открытого чемпионата Амурской области и Благовещенска по ледовым гонкам. В нем приняли участие 15 человек. Все спортсмены выступали на одинаковых автомобилях. Один из них даже немного проехал на крыше.

В заездах участвовали амурчане – жители Благовещенска, Благовещенского района, Свободного и Завитинска. А также Санкт-Петербурга – это бывший амурчанин, теперь живущий в городе на Неве. Во время визита на малую родину он решил принять участие в чемпионате по ледовым гонкам и принес победу своей команде «101».

Всего было 20 заездов по четыре круга. Длина трассы составляет 1,2 километра, при этом замкнутое пространство не круглое, оно имеет пять поворотов. У каждого из четырех спортсменов, вышедших на старт, своя дорожка. За прохождение трассы каждому участнику начисляются очки, которые можно потерять, если, к примеру, некорректно вести себя во время заезда, показывая опасное вождение.

Заезды проводились на автомобилях Honda Civic. «Это переднеприводный автомобиль с короткой базой, легкий, приемистый, маневренный, хорошо приспосабливается для профессионального автоспорта. Он хорошо управляется, а его мотор объемом 1,6 литра не боится повышенных нагрузок», – объясняет исполнительный директор Амурского отделения Российской автомобильной федерации Алексей Шматок.

Зимнее ралли – зрелище захватывающее. Но сегодня зрителей заставило переживать небольшое происшествие. Участникам одного заезда пришлось трижды возвращаться на исходную позицию. В одном из перезаездов все четыре «хонды» стартовали очень плотно. Первому участнику удалось выйти вперед, а остальные развязали борьбу. Не рассчитав траекторию поворота, один из водителей залетел на снежный бруствер. Машина взмыла в воздух, опрокинулась, приземлилась на крышу и, проехав по инерции несколько метров, ударилась о противоположный бруствер, перевернувшись на колеса. При этом автомобиль получил серьезные повреждения, пилот, к счастью, не пострадал: машины тщательно готовят, устанавливают надежную защиту, а водитель защищен амуницией. К следующему этапу, который состоится 8 февраля, владельцу лихой «хонды» нужно починить машину.

В Благовещенске пройдет три этапа соревнований: 11 января, 8 и 15 февраля. 24 января любители острых ощущений встретятся в Свободном. Туда приедут поклонники автоспорта со всего Дальнего Востока. К участию заявлены представители Амурской области, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока. Выездные этапы авторалли пройдут также в Райчихинске и Завитинске, а финал соревнований примет Свободный.

В первом этапе пьедестал почета заняли благовещенцы. В командном зачете первое место заняла команда «101», за которую и выступал «питерский» амурчанин. На втором месте – команда «Мотор 11-й бокс», на третьем – «Мотор».

Амурское отделение Российской автомобильной федерации приобрело полевую кухню, поэтому всех гостей, желающих согреться, угостят горячим чаем и кашей.