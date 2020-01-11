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11января
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сегодня, 19:01 0

В Волкове загорелся сельский клуб

В Волкове загорелся сельский клуб
Фото: instagram.com

В селе Волково Благовещенского района произошел пожар в здании клуба. На тушении работали пожарные из села Грибское. Несмотря на то, что возгорание потушили до прибытия расчета, помощь пожарных потребовалась.

Огнеборцам пришлось вскрывать полы в здании и проливать места возгорания. Причины пожара выясняются.

В результате возгорания закопчены участки стен, повреждено напольное покрытие. Фотографии, сделанные на месте происшествия, опубликовали в инстаграм-аккаунте пожарной части № 41.

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#пожары

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