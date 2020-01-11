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11января
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сегодня, 17:18 6

Из телеэфира ушли программы «Сам себе режиссер», «Смехопанорама» и «Утренняя почта»

Из телеэфира ушли программы «Сам себе режиссер», «Смехопанорама» и «Утренняя почта»
Фото: yaplakal.com

Выпуск программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» решено прекратить. Это произошло вслед за отказом телеканала «Россия 1» с 2020 года брать в эфир шоу «Сам себе режиссер».

В пресс-службе «России 1» «Ленте.ру» смогли подтвердить лишь то, что производство «Утренней почты» и «Смехопанорамы» пока приостановлено.

Все три программы выходили в утреннем эфире в выходные. «Утренняя почта» – музыкальная программа, которая выходила на «России 1» с 2002 года. В последние годы в эфире программы транслировались записи с концертов и фестивалей, выходящих на канале «Россия», а также программ «Субботний вечер», «Песня года», «Юморина» и прочих.

Юмористическая передача «Смехопанорама» Евгения Петросяна просуществовала 26 лет. 9 января проект отпраздновал день рождения.

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#СМИ

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Их кто-то еще смотрел? Особенно Педросяна с 20-летними анекдотами, от которых только он и смеялся?

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    КВН-Камеди рулит!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Вместо них в эфир будут выходить скабеевы, Соловьев и орущих дядька которого показывали в 15-00.

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    ну ушли и ушли

  • Victrix

    Victrix
    35 минут назад

    «Все пройдет, и это тоже пройдет»

    (с)

  • Аликанте

    Аликанте
    29 минут назад

    передачи изжили себя-теперь деньги будут делать на повторах-главное вбить туда рекламу

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