Из телеэфира ушли программы «Сам себе режиссер», «Смехопанорама» и «Утренняя почта»

Выпуск программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» решено прекратить. Это произошло вслед за отказом телеканала «Россия 1» с 2020 года брать в эфир шоу «Сам себе режиссер».

В пресс-службе «России 1» «Ленте.ру» смогли подтвердить лишь то, что производство «Утренней почты» и «Смехопанорамы» пока приостановлено.

Все три программы выходили в утреннем эфире в выходные. «Утренняя почта» – музыкальная программа, которая выходила на «России 1» с 2002 года. В последние годы в эфире программы транслировались записи с концертов и фестивалей, выходящих на канале «Россия», а также программ «Субботний вечер», «Песня года», «Юморина» и прочих.

Юмористическая передача «Смехопанорама» Евгения Петросяна просуществовала 26 лет. 9 января проект отпраздновал день рождения.