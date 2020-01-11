В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

О том, как изменится школьный аттестат, рассказала министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. В частности, школы получат право ставить «зачет» по изобразительному искусству, музыке и физкультуре.

«В некоторых школах уже давно используют "зачет–незачет", или даже 100-балльную систему. Но, когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3", – сказала министр. – Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура"».

Как подчеркнула Ольга Васильева, выбор останется за школой, сообщает «Российская газета». «Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на "отлично", но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», – сказала министр.